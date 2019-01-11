دعوات جديدة لمظاهرات ضد الحكومة السودانية

دعا منظمو التظاهرات التي تهز السودان منذ 19 ديسمبر إلى تجمعات جديدة مناهضة للحكومة يوم الجمعة والأسبوع المقبل، ما يعزز الضغط على الرئيس عمر البشير.

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وقال "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يضم قطاعات عديدة، بينها أطباء وأساتذة جامعيون ومهندسون، الجمعة "سنبدأ أسبوع الانتفاضة الشاملة بتظاهرات في كل مدن وقرى السودان".

وفي النص الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، دعا الاتحاد خصوصا إلى "مسيرة الأحد" في شمال الخرطوم و"مسيرات من مختلف أجزاء العاصمة" الخميس المقبل.

وكان قد دعا إلى تجمع بعد صلاة الجمعة في مدينة عطبرة التي تبعد نحو 250 كلم شمال الخرطوم والتي شهدت التظاهرة الأولى.

وتواجه السلطات السودانية منذ أسابيع حملة تظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، بعد قرار رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70 بالمئة.

المصدر: أ.ف.ب