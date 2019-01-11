مسؤول: لم يتم سحب أي قوات أمريكية من سوريا بعد

أكد مسؤول أمريكي أن سحب القوات الأمريكية من سوريا لم يبدأ بعد، وإنما تم حتى الآن سحب بعض الآليات العسكرية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، أن سحب المعدات هو جزء من بدء سحب القوات من سوريا.

ولم يكشف المسؤول عن أي تفاصيل، مشيرا إلى أن سحب الآليات مستمر، وتم نشر عدد إضافي من العسكريين لمساعدة عملية الانسحاب. وهذا العدد الإضافي يضم عسكريين مكلفين بضمان أمن العملية.

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وتشير "أسوشيتد برس" إلى أن المسؤول طلب عدم ذكر اسمه لأن هذه المعلومات لم يتم الإعلان عنها رسميا بعد.

ومن المقرر سحب 2000 عسكري أمريكي من سوريا، وفقا لقرار الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن عنه يوم 19 ديسمبر الماضي. وفي وقت لاحق أشار ترامب إلى أنه لا يوجد هناك أي جدول زمني لسحب القوات من سوريا.

المصدر: أسوشيتد برس