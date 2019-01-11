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مصر تحصل على فرقاطة صاروخية ذات تسليح متقدم من ألمانيا

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مصر تحصل على فرقاطة صاروخية ذات تسليح متقدم من ألمانيا
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صواريخ الفرقاطة الألمانية
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أعلنت وسائل الإعلام الألمانية عن قرار مجلس الأمن الفيدرالي الألماني بتوريد فرقاطة واحدة من مشروع "МЕКО А200" لمصر.

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وأكدت وسائل الإعلام أن هذه الفرقاطة الصاروخية، ستتسلح بمجموعة من الصواريخ الدفاعية، ولكنها في البداية تحدثت عن إزاحة الفرقاطة والتي تبلغ نحو 2419 طنا، وعرضها 14.8 متر، وطولها 118 مترا وارتفاعها 7.2 متر. أما غطسها فيبلغ 4.3 متر، وسرعتها 32 عقدة بحرية ومدى إبحارها 6000 ميل بحري.

وتتضمن أسلحة الفرقاطة 8 منصات لصواريخ "هاربون" المضادة للسفن، ومدفع "Mk-45 Mod 2" عيار 127 ملم، و3 مدافع "Phalanx" المضادة للجو، وأجهزة طوربيد عيار 324 ملم ورادارات صوتية.

وتستطيع الفرقاطة أيضا أن تحمل على متنها مروحيتين لمهام مكافحة الغواصات بوزن 5 أطنان للمروحية أو مروحية واحدة تزن 10 أطنان، وتمتلك كذلك القدرة على حمل طائرات من دون طيار صغيرة لمهام الاستطلاع والمراقبة وكذلك القدرة حمل قاربين خفيفين لمهام القوات الخاصة.

المصدر: RT

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