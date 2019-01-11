بومبيو يشيد بالحريّة الدينية في مصر

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالحرية الدينية في مصر، خلال زيارته أمس الخميس مسجدا وكاتدرائية جديدين في العاصمة المصرية الإدارية الجديدة قرب القاهرة.

وقال بومبيو إنّ "الرئيس السيسي سمح بمثل هذه الحريّات، ومن اللافت أن نكون في هذا المسجد هنا في القاهرة (...) في قلب الشرق الأوسط حيث هذه الحرية الدينية ممكنة".

كما زار بومبيو برفقة زوجته مسجد "الفتاح العليم" الذي دشنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نفس يوم تدشين الكاتدرائية.

كما زار بومبيو كنيسة "ميلاد المسيح" الضخمة في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، التي تقع على بعد نحو 45 كلم من القاهرة.

ودعا بومبيو خلال زيارته إلى القاهرة، الحكومات إلى "العمل على تمكين كل فرد من اختيار أن يؤمن أو لا يؤمن بما يريد".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دشّن الكاتدرائية يوم الأحد بمناسبة احتفال الأقباط بعيد الميلاد.

المصر: رويترز