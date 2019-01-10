أمريكا تهنئ مصر بـ"الفتاح العليم" و"ميلاد المسيح"

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري وعباس كامل مدير المخابرات العامة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي، بأن الرئيس المصري نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ومن جانبه؛ نقل بومبيو تحيات الرئيس الأمريكي إلى نظيره المصري، مهنئا مصر بالافتتاح المتزامن لكل من مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

وتطرق اللقاء إلى ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بنجاح الجهود المصرية، معربا عن دعم بلاده لتلك الجهود.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، وتطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، وجهود التوصل إلى تسوية سياسية لتلك الأزمات.

كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد السيسي موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

المصدر: RT