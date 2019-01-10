بومبيو: بحثت مع السيسي كل ما يهدد أصدقاءنا في الشرق الأوسط

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، عن تفاصيل لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن جولته الخارجية التي تشمل عدة دول في الشرق الأوسط.

I had a productive meeting with @AlsisiOfficial in Cairo today. The U.S. stands firmly with #Egypt in its commitments to protecting #religiousfreedom and in the fight against terrorism that threatens all of our friends in the Middle East. pic.twitter.com/6PFa1cZUya — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 10 января 2019 г.

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وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقدت لقاء مثمرا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم، الولايات المتحدة تقف مع مصر بقوة في التزامها بحرية الأديان والحرب ضد الإرهاب وكل ما يهدد أصدقاءنا في الشرق الأوسط".

وكان بومبيو قد نشر تغريدة قال فيها "من الرائع أن أكون في القاهرة.. العلاقة بين مصر والولايات المتحدة واحدة من أقوى وأشمل علاقاتنا في المنطقة، وأتطلع لزيارة مميزة.. شكرًا للسفارة الأمريكية لدى مصر على حفاوة الاستقبال".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مطار القاهرة، فجر اليوم، بعد أن قام بزيارة خاطفة للعراق، وذلك ضمن إطار جولته في الشرق الأوسط وتشمل دول الخليج.

وتهدف جولة بومبيو هذه لبحث الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وخطط واشنطن مع حلفائها وشركائها لزيادة الضغط على السلطات الإيرانية.

المصدر: تويتر