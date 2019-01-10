شجاعة ضابط شرطة مصري وأمين في شوارع الجيزة تنتهي بتكريمهما من وزير الداخلية! (صور)

نشرت وزارة الداخلية المصرية، بيانا يؤكد قيام ضابط شرطة مصري بمطاردة تاجر مخدرات كبير في منطقة الهرم، انتهت بالقبض على الأخير بعد أن تبادلا إطلاق النار.

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وأوضحت الداخلية المصرية أن الملازم أول محمد محمد فؤاد، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، اشتبه بسيارة "ملاكي المنوفية" أثناء سيرها في الشارع، وحاول إيقافها للفحص، فقام قائد السيارة بالفرار بها مما دفع الضابط لمطاردته مستقلا دراجته النارية وبصحبته أمين الشرطة عصام شعبان عبد الحميد.

وتمكن الاثنان من إيقاف قائد السيارة الذي قام بالترجل منها محاولا الفرار وهو يطلق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاه الضابط، حيث قام الضابط دون تردد بمبادلته إطلاق النار وأصابه وتمكن من السيطرة عليه وضبطه.

وتبين أن بحوزة قائد السيارة 5 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل المتهم إلى المستشفى لتلقى العلاج عقب تعيين الحراسة اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

ووجه وزير الداخلية المصري بتكريم الضابط والأمين المذكورين نظير شجاعتهما في ضبط المتهم .

المصدر: RT