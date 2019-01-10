قناة تلفزيونية إسرائيلية تبث مقابلة مع إعلامية كويتية

أجرت قناة تلفزيون "كان" مقابلة مع الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بعد أن غرّدت على في تويتر عشية رأس السنة مؤكدة من جديد بالعبرية والعربية أنها تؤيد وبشدة التطبيع مع إسرائيل.

وقالت الإعلامية الكويتية في التسجيل المصور الذي بثته القناة الإسرائيلية إنها تلقت تهديدات بسبب دعوتها إلى التطبيع مع إسرائيل، وشددت على أن الوقت حان لمثل هذه الخطوة قائلة بالخصوص: "نحن في هذا الزمن في هذا الوقت في هذا التوقيت تحديدا أكثر قبولا للسلام مع إسرائيل".

אני אוהד של מספרים בודדים, אני מצפה לשנה החדשה 2019. זהו אירוע שמח, אני רוצה לומר שאני תומך בנורמליזציה של היחסים עם מדינת ישראל והפתיחות המסחרית שלה, ואת ההשקעה של ההון הערבי להשקעה ותיירות. כיפת הסלע והכנסייה — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 31, 2018

وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التي أثارتها تغريدة رأس السنة، واصلت السعيد على حسابها في "تويتر" تأكيد حماستها للتطبيع مع إسرائيل، وساقت في ذلك شواهد رأت أنها تدعم موقفها من هذه الدعوة الجدلية التي تعرضت بسببها إلى موجة انتقادات واسعة وعنيفة.

الحين السلطان قابوس يستقبل الرئيس الإسرائيلي عادي .. الفريق #الاماراتي يلعب مع الفريق #الإسرائيلي عادي .. وزير خارجية البحرين يعزي في #بيريز ويمتدح #نتياهو .. و #قطر طبعاً رايحين رادين ومفتوح فيها مركز تجاري ... عادي.. لكن آنا أقرل راييي تدخلوني في التكفير وآخرين يدعون لقتلي 🙈 pic.twitter.com/js2eNmteUD — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 2, 2019

إسرائيل بطبيعة الحال استقبلت تغريدات الإعلامية الكويتية الداعية للتطبيع معها بترحاب كبير، وتناقلت أجهزة الإعلام الإسرائيلية دعوتها مستغلة إياها في الدعاية الواسعة لمثل هذا التوجه في المنطقة العربية.

هذي تغريدات لي في 2016 بنفس الموضوع تشير الى رأيي الخاص في التطبيع مع إسرائيل .... ليش سكتوا ومانطقتوا ؟!!!! اشمعنى الحين قاعدين تتكلمون في الموضوع؟!!! pic.twitter.com/tsDQzh9j3k — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 2, 2019

إذا دخلت رؤوس الأموال العربيه في #إسرائيل كمستثمر قوي وحوده يدعم الإقتصاد وخروجه يؤثر عالأقتصاد .. صدقوني سنفرض صوتنا كعرب ومسلمين على القرار السياسي الإسرائيلي — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 1, 2019

المصدر: RT