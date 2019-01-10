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قناة تلفزيونية إسرائيلية تبث مقابلة مع إعلامية كويتية

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قناة تلفزيونية إسرائيلية تبث مقابلة مع إعلامية كويتية
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أجرت قناة تلفزيون "كان" مقابلة مع الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بعد أن غرّدت على في تويتر عشية رأس السنة مؤكدة من جديد بالعبرية والعربية أنها تؤيد وبشدة التطبيع مع إسرائيل.

وقالت الإعلامية الكويتية في التسجيل المصور الذي بثته القناة الإسرائيلية إنها تلقت تهديدات بسبب دعوتها إلى التطبيع مع إسرائيل، وشددت على أن الوقت حان لمثل هذه الخطوة قائلة بالخصوص: "نحن في هذا الزمن في هذا الوقت في هذا التوقيت تحديدا أكثر قبولا للسلام مع إسرائيل".

وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التي أثارتها تغريدة رأس السنة، واصلت السعيد على حسابها في "تويتر" تأكيد حماستها للتطبيع مع إسرائيل، وساقت في ذلك شواهد رأت أنها تدعم موقفها من هذه الدعوة الجدلية التي تعرضت بسببها إلى موجة انتقادات واسعة وعنيفة.

إسرائيل بطبيعة الحال استقبلت تغريدات الإعلامية الكويتية الداعية للتطبيع معها بترحاب كبير، وتناقلت أجهزة الإعلام الإسرائيلية دعوتها مستغلة إياها في الدعاية الواسعة لمثل هذا التوجه في المنطقة العربية.

المصدر: RT

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