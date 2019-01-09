وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يصل القاهرة قادما من العراق

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مطار القاهرة بعد أن قام بزيارة خاطفة للعراق، وذلك ضمن إطار جولته في الشرق الأوسط وتشمل دول الخليج.

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وتهدف جولة بومبيو هذه لبحث الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وخطط واشنطن مع حلفائها وشركائها لزيادة الضغط على السلطات الإيرانية.

وبحسبما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته الجمعة الماضي، يعتزم بومبيو طرح "القضايا الإقليمية الحيوية، وبينها ملف إيران ووضع غزة ومحاربة الإرهاب والتعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد".

كما سيلقي بومبيو خطابا خلال زيارته لمصر حول "التزام الولايات المتحدة بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

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ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أيضا شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بطريرك الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضلا عن زيارة مسجد "الفتاح العليم" وكنيسة "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: وكالات