 
مباشر

وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يصل القاهرة قادما من العراق

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يصل القاهرة قادما من العراق
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لدى وصوله إلى مطار القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/latw

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مطار القاهرة بعد أن قام بزيارة خاطفة للعراق، وذلك ضمن إطار جولته في الشرق الأوسط وتشمل دول الخليج.

إقرأ المزيد
مايك بومبيو
بومبيو يعدل مسار جولته الشرق أوسطية ويصل إلى العراق

وتهدف جولة بومبيو هذه لبحث الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وخطط واشنطن مع حلفائها وشركائها لزيادة الضغط على السلطات الإيرانية.

وبحسبما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته الجمعة الماضي، يعتزم بومبيو طرح "القضايا الإقليمية الحيوية، وبينها ملف إيران ووضع غزة ومحاربة الإرهاب والتعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد".

كما سيلقي بومبيو خطابا خلال زيارته لمصر حول "التزام الولايات المتحدة بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يلتقي الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد
بومبيو يطمئن عسكريي بلاده في العراق حول الانسحاب من سوريا

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أيضا شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بطريرك الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضلا عن زيارة مسجد "الفتاح العليم" وكنيسة "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

على غرار أوروبا.. جواز سفر إفريقي موحد قد يرى النور قريبا