إصابة وزير موريتاني في مسيرة ضد "الكراهية"

ذكرت وسائل إعلام موريتانية وشهود عيان، أن "المنصة انهارت بسبب الزحمة الشديدة، فيما كان يجلس عليها بعض الحضور الرسمي من ضمنهم أعضاء في الحكومة".

ونقل الوزير ولد كمبو، الذي كان من الجالسين على المنصة الرسمية، عقب إصابته إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف.

ولم تحدد المصادر طبيعة إصابة الوزير ولا مستوى خطورتها.

ونصبت المنصة الرسمية الثلاثاء في ساحة المطار القديم، وكانت ستخصص للحضور الرسمي، وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيلقي خطابه المباشر والموجه للموريتانيين منها.

وتسبب انهيار المنصة الرسمية في إحداث حالة من الفوضى والذعر في صفوف المشاركين في المسيرة، لكن السلطات سيطرت على الوضع.

المصدر: صحراء ميديا