البشير يشيد بروسيا وقطر ويؤكد أن تغيير السلطة لن يتم إلا عبر الاقتراع

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن تغيير السلطة في بلاده لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع، وأن الشعب هو من سيقرر مصير البلاد، داعيا الجميع إلى حوار وطني شامل.

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وقال البشير في خطاب أمام مناصريه في الساحة الخضراء وسط الخرطوم: " الذي يريد السلطة مرحب به، ولكن بطريق واحدة وهي صناديق الاقتراع ومن يريد أن يحكم يعود للشعب".

وحذر البشير مواطنيه من أجندات بعض الدول الخارجية، وأضاف: "أجنده خارجية يتم توجيبهم من أعداء السودان ولكن ليس لديهم سبيل... دعموا التمرد وحاربونا وحاصرونا وقصفونا داخل الخرطوم وكل هذا لكي يركع السودان والسودان لن يركع".

وتابع: "لن يذلونا بحفنة من الدولارات وقمح وبترول وغيره وأخبرونا أن الحكاية بسيطه وبشروط ستحل مشاكل القمح... عزتنا أغلى من كل شي وكرامتنا أغلى من أي دولار ونحن مؤمنين ونؤمن أن الأرزاق بيد الله".

وعبّر البشير عن شكره وامتنانه للدول التي وقفت إلى جانب السودان في ظل الظروف التي تعصف بالبلاد حاليا، وقال: "هناك أصدقاء يهمهم السودان ووقفوا معنا مثل الصين وروسيا والإمارات والكويت وقطر. مهمتنا نؤمن الناس والممتلكات ممن يقوم بالتخريب والحرق والتدمير سنحسمه".

وشكر الرئيس قوات الأمن التي تعاملت مع المظاهرات بشكل سلمي، مؤكدا أن بلاده لن تعاني كما حصل مع بعض الدول الأخرى، وختم بالقول: "من يظن أن السودان سيلحق بالدول التي انهارت هذا مستحيل... رسالة لكل من يظن أن السودان سيلحق بالدول الأخرى... نقول لا... نحن حراس الشعب وحراس ممتلكاته".

وتتواصل في البلاد، منذ ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وتخللتها أعمال عنف.

المصدر: RT