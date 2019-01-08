البشير يتعهد بمواصلة بناء الجيش السوداني

التزم الرئيس السوداني عمر البشير بمواصلة الجهد لبناء قوات بلاده المسلحة لتكون قوة رادعة لكل من يفكر بالاعتداء على السودان.

وعبر البشير خلال التمرين الختامي لمهرجان الرماية العسكري العام"55" الذي أقيم في المعسكر التدريبي شمال شرق مدينة عطبرة شمالي البلاد، عن "سعادته ورضائه التام بالمستوى الذي وصلت إليه القوات المسلحة من حيث التدريب والتأهيل وما تمتلكه من معدات"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وأشار الرئيس السوداني إلى "تماسك وبسالة القوات المسلحة وذودها عن حياض الوطن منذ الاستقلال"، مشيدا بمنظومة الدفاعات الصناعية السودانية.

إقرأ المزيد

وقال إن "الذين تآمروا على السودان.. زرعوا في وسطنا بعض العملاء وبعض الخونة الذين استطاعوا أن يستغلوا بعض ضعاف النفوس الذين كسروا وحرقوا وخربوا"، مؤكدا قدرة الجيش على حماية مكتسبات البلاد.

وأضاف البشير: "نحن نعمل من أجل برنامج لتطوير القوات المسلحة بمراحل مختلفة والاهتمام بالفرد بتأهيله وتدريبه وتمكينه من استخدام هذه المعدات وكذلك الاهتمام به في معاشه وتقديم الخدمات له من تعليم وصحة وإسكان وغيره وإعطاء كل فرد حقوقه كاملة".

المصدر: سونا