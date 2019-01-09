البشير: إذا صدحت الموسيقى مرة أخرى فسيدخل كل فأر جحره

تحدى الرئيس السوداني عمر البشير معارضيه وقال بلهجة ساخرة للمطالبين باستلام الجيش للسلطة: لا توجد مشكلة إذا جاء واحد بلباس كاكي فلا مانع لدينا!

وأردف البشير في خطاب أمام الجيش في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، مشددا على أن الجيش إذا تحرك فهو لا يتحرك من فراغ، ولا يتحرك لدعم من سماهم بالعملاء، بل يتحرك دعما للوطن ولحماية مكتسباته.



وفيما أشاعت كلمات الرئيس السوداني ابتسامات واسعة في وجوه من حوله، أقسم البشير بأغلظ الإيمان بأن الموسيقى إذا صدحت مرة ثانية "فكل فأر سيدخل جحره"!

المصدر: يويتوب