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الأردن يفنّد مزاعم منع دخول فئة من العراقيين أراضيه

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الأردن يفنّد مزاعم منع دخول فئة من العراقيين أراضيه
الأردن يرد على مزاعم منع دخول فئة من العراقيين إلى أراضيه
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نفت المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العراقية عن منع السلطات الأردنية المواطنين العراقيين ممن يحملون تأشيرات سفر إيرانية، دخول الأردن.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ماجد القطارنة، إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول منع السلطات الأردنية المواطنين العراقيين ممن يحملون سمات دخول إيرانية على جوازات السفر الخاصة بهم من الدخول للمملكة، عار عن الصحة".

وأضاف أن "هذا الخبر لا أساس له، والأردن لا يضع أي قيود على الأشقاء العراقيين عند زيارتهم بلدهم الثاني".

المصدر: RT

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