كردستان العراق يرد على تقرير "تعذيب الأطفال" في الإقليم

ردّت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي اتهمها بتعذيب الأطفال المنتمين إلى "داعش" في السجون.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري في بيان إن "هيومن رايتس ووتش لم تقم بزيارة السجن المشار إليه في التقرير".

وأضاف زيباري أن "المتهمين يعاملون وفقاً لأسس قانون أصول المحاکمات الجزائیة، وأحقية كل متهم أن يوكل محامياً، وإذا لم يستطع فعلى المحكمة أن توفر له محامي دفاع، ويجب تبليغ ذوي المحتجز بأنه قد ألقي القبض عليه، بعد ذلك ترفع القضية إلى المحكمة المعنية لحسمها وفقاً للقانون".

وتابع أن "الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويشتبه بانتمائهم سابقاً إلى داعش، يجري التعامل معهم بصفتهم ضحايا لداعش وليس كمذنبين، ويجري التعامل مع كل مهم كأي طفل مهجّر بصورة طبيعية ومن منطلق إنساني".

وأشار المسؤول إلى أنه "بعد هجوم عناصر داعش على عدد من مناطق كردستان، توجه مئات الآلاف من سكان المناطق التي سيطر عليها داعش، إلى الإقليم، وكان تمييز المرتبطين بداعش من بين هؤلاء عملية صعبة، ولهذا اتخذت إجراءات أمنية معينة لحماية سلامة المواطنين وكذلك النازحين إلى الإقليم ومنع تسلل عناصر داعش في صفوف المواطنين".

واتهمت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها اليوم حكومة إقليم كردستان بتعذيب الأطفال السجناء، وقالت إن "حكومة إقليم كردستان العراق تعذب الأطفال لإجبارهم على الاعتراف بعملهم مع تنظيم داعش".

ونقلت المنظمة الحقوقية عن أطفال قولهم إن عناصر الأمن المعروفين باسم "الأسايش" كانوا يعذبونهم، بين 2017 و2018، عبر ضربهم ووضعهم في وضعيات مجهدة وصعقهم بالكهرباء. وزعم أغلبهم أنهم لم يتمكنوا من الحصول على محام أو قراءة الاعترافات التي كتبها الأسايش وأجبروهم على توقيعها.

المصدر: RT