مواقع صحف خليجية تتعرض لهجمات "هاكر" وتتهم جماعات تابعة لإيران

ذكرت وسائل إعلام سعودية وبحرينية، أن مواقعها الإلكترونية تعرضت لهجمات من قبل جهات قالت إنها "تابعة لإيران".

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن موقعها الإلكتروني، وكذلك موقع صحيفة "سعودي غازيت"، تعرضا لمحاولات اختراق من قبل جهات وصفتها بأنها "ميليشيا تابعة لإيران"، وأن المحاولات كانت تهدف إلى "زعزعة مصداقية الصحيفتين".

وأكد المشرفون على الموقع، أن المختصين والتقنيين قاموا بصد هذه المحاولات، وأوقفوا الموقعين لعدة ساعات "احترازيا".

عاجل | صحيفة "الوطن" تتعرض لهجمات إلكترونية "هاكر" من جماعات راديكالية يشتبه في أن يكون لها علاقة بإيران والحوثيين pic.twitter.com/ZJZ9fpMk7p — Alwatan - الوطن (@Alwatan_Live) 8 января 2019 г.

وفي السياق ذاته، أعلنت صحيفة "الوطن" البحرينية، تعرض موقعها الإلكتروني لهجمات "هاكر" من جماعات راديكالية يشتبه في أن يكون لها علاقة بإيران.

وذكرت الصحيفة، أن الجماعة "حاولت بث رسائل سلبية تمس سيادة البحرين والسعودية".

المصدر: وكالات