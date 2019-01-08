 
مباشر

مواقع صحف خليجية تتعرض لهجمات "هاكر" وتتهم جماعات تابعة لإيران

أخبار العالم العربي

مواقع صحف خليجية تتعرض لهجمات
Reuters Kacper Pempel
هاكر إلكتروني - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lamw

ذكرت وسائل إعلام سعودية وبحرينية، أن مواقعها الإلكترونية تعرضت لهجمات من قبل جهات قالت إنها "تابعة لإيران".

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن موقعها الإلكتروني، وكذلك موقع صحيفة "سعودي غازيت"، تعرضا لمحاولات اختراق من قبل جهات وصفتها بأنها "ميليشيا تابعة لإيران"، وأن المحاولات كانت تهدف إلى "زعزعة مصداقية الصحيفتين".

وأكد المشرفون على الموقع، أن المختصين والتقنيين قاموا بصد هذه المحاولات، وأوقفوا الموقعين لعدة ساعات "احترازيا".

وفي السياق ذاته، أعلنت صحيفة "الوطن" البحرينية، تعرض موقعها الإلكتروني لهجمات "هاكر" من جماعات راديكالية يشتبه في أن يكون لها علاقة بإيران.

وذكرت الصحيفة، أن الجماعة "حاولت بث رسائل سلبية تمس سيادة البحرين والسعودية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الفتاة السعودية الهاربة.. إليك القصة الكاملة