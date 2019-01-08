الأمن يقتل عددا من المطلوبين في القطيف بالسعودية

قتلت الأجهزة الأمنية السعودية، الاثنين عددا من المطلوبين أمنيا في منزل ببلدة أم الحمام بمحافظة القطيف، عقب إطلاقهم النار على رجال الأمن الذين حاصروا المكان.

وطبقا لبيان الأمن، فإن "المطلوبين بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف، مما عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر، فاقتضى موقف الأجهزة الأمنية الرد عليهم بالمثل، الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد من تلك العناصر، وإلقاء القبض على الآخرين".

وتفيد المعلومات، بأن "المطلوبين أمنيا، والذين قضي عليهم، من خارج القوائم المعلنة، وهم مرتبطون بالأحداث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مؤخرا، وأنهم اتخذوا المنزل مقرا لانطلاق أنشطتهم الإجرامية".

مقتل عدد من الإرهابيين في #القطيف اثناء عملية أمنية تمت يوم أمس.. والتفاصيل ستكون ان شاء الله في بيان لرئاسة أمن الدولة. pic.twitter.com/e4kDBCZNXV — بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) 8. ledna 2019

ودعت وزارة الداخلية كافة المطلوبين للمبادرة إلى تسليم أنفسهم، مناشدة في الوقت ذاته، كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم المسارعة في الإبلاغ على الهاتف "990".

المصدر: سبق