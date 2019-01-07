تظاهرة مؤيدة للبشير في شرق السودان

نظم المئات من أنصار الحكومة السودانية، ولأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، تجمعا في مدينة كسلا شرق العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "جئنا لأننا نريد البشير أن يظل رئيسا من أجل أمن بلدنا، والأمن مقدم على الطعام.. دون أمن لن تستمتع بالطعام، ومشكلة الطعام ستحل قريبا".

مواطنيين كسلا في مسيرة لمساندة البشير. pic.twitter.com/fuRE4DNUgS — الكنج_رج_RJ (@alimoha73879480) 7. ledna 2019

وذكر شهود عيان، أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها: "تقعد بس"، ردا على شعار المحتجين المطالبين برحيل البشير عن الحكم "تسقط بس".

ونظم مؤيدو الرئيس السوداني، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم تظاهرة كسلا.

وتتوالى الصفعات للمغيبين، جماهير كسلا تدعو الرئيس للزيارة..#السودان_امانpic.twitter.com/riaQc5gd5c — Ibrahim Siddig Ali (@IbrahimSiddigA1) 7. ledna 2019

وكتب المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم الصديق على "تويتر": "كسلا الآن التفاف شعبي. البلد آمن"، مرفقا تعليقه بصورة لتجمع كسلا.

المصدر: أ ف ب