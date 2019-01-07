اعتقال الغرياني أحد قادة تنظيم "أنصار الشريعة"

أفادت صحيفة المرصد الليبية، بإلقاء القبض على عماد الغرياني أحد قادة تنظيم "أنصار الشريعة" في بنغازي، والمصنف من مجلس الأمن بقرار رسمي تنظيما إرهابيا وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني فضل كتم اسمه ووصفته بالرفيع، قوله إن "الغرياني قبض عليه وهو مختبئ داخل منزل في مدينة الزاوية غربي طرابلس".

وذكر المصدر أن الغرياني كان محتميا خلال الفترة الماضية بعناصر من غرفة عمليات ثوار ليبيا بزعامة أبوعبيدة الزاوي عقب سنتين من فراره من مدينة سرت.

وأضاف المصدر أن الغرياني والمكنى أيضاً بـ "الزبير" قد نقل إلى سجن قوة الردع الخاصة في طرابلس للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة كونه أحد المطلوبين، من مكتب النائب العام.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية