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السعودية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدودها مع اليمن

أخبار العالم العربي

السعودية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدودها مع اليمن
twitter.com/sanggovsa
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أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية إرسالها اليوم الاثنين تعزيزات إضافية لرفد قواتها المرابطة في الحد الجنوبي الفاصل بين أراضيها واليمن.

وكتبت الوزارة في "تويتر": "تنطلق طلائع إضافية من قوات وزارة الحرس الوطني من معسكرات لواء الملك عبد العزيز الآلي بمحافظة الأحساء للمشاركة في الدفاع عن حدود بلادنا الغالية في الحد الجنوبي".

المصدر: "واس"

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