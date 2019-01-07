السعودية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدودها مع اليمن

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية إرسالها اليوم الاثنين تعزيزات إضافية لرفد قواتها المرابطة في الحد الجنوبي الفاصل بين أراضيها واليمن.

وكتبت الوزارة في "تويتر": "تنطلق طلائع إضافية من قوات وزارة الحرس الوطني من معسكرات لواء الملك عبد العزيز الآلي بمحافظة الأحساء للمشاركة في الدفاع عن حدود بلادنا الغالية في الحد الجنوبي".

طلائع إضافية من قوات #وزارة_الحرس_الوطني

تنطلق من معسكرات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بمحافظة #الأحساء للمشاركة في الدفاع عن حدود بلادنا الغالية في #الحد_الجنوبيpic.twitter.com/OcFAA3tBG9 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) ٧ يناير ٢٠١٩

محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول معيض محمد جابر عسيري, أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الحد الجنوبي.https://t.co/zKnp031nvh#واسpic.twitter.com/RteEzF39Z7 — واس (@spagov) ٧ يناير ٢٠١٩

المصدر: "واس"