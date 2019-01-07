الكويت ترجح استضافه جولة جديدة من المباحثات اليمنية

قال فهد العوضي مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، إن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المباحثات بين الفرقاء في اليمن، دون تحديد موعد لذلك.

وأوضح العوضي، أن "الكويت كان لها دور في تسهيل المحادثات اليمنية الأخيرة عبر نقل وفد جماعة الحوثي إلى مقر المفاوضات"، مضيفا أن "هناك جولة أخرى من المحادثات اليمنية قد تكون في الكويت إن شاء الله ونتمنى أن تكلل بالتوقيع على اتفاق لإنهاء هذه الأزمة".

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن "تحديد موعد ذلك يعتمد على تطورات الأمور في اليمن وتنفيذهم ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد".

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وكان وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، قد صرح بأن بلاده "مستعدة لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي حرب اليمن في حال توصل الفرقاء إلى تسوية"، لكنه لم يتطرق لإمكانية استضافة جولة جديدة من المفاوضات.

ووقع طرفا النزاع في اليمن، اتفاقا في السويد في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة وسحب قواتهما بشكل كامل ورفع الحصار وتهيئة المناخ لإعادة إحياء العملية السياسية وعودة جميع المكونات إلى طاولة الحوار.

المصدر: وكالات