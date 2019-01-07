السعودية تتهم الحوثيين بمقتل طفل بلغم جرفه السيل من اليمن

أعلن الدفاع المدني السعودي مصرع طفل وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة، بانفجار لغم أرضي حوثي جرفته السيول من اليمن إلى مدينة جازان جنوبي السعودية.

وكتب الدفاع المدني في "تويتر": "تلقت فرق إنقاذ جازان عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة، بلاغا عن تعرض عائلة لانفجار لغم أرضي حوثي، جرفته السيول المنقولة إلى داخل حدود المملكة".

وأضاف أن "اللغم الحوثي انفجر أثناء مرور العائلة بمركبتها بمحافظة العارضة مما نتج عنه مصرع طفل يبلغ 10 سنوات، وتعرض طفلين آخرين لإصابات خطيرة، وإصابة امرأة تبلغ 29 عاما حالتها متوسطة".

باشر مدني #جازان بلاغاً عن تعرض عائلة لإنفجار لغم أرضي من ألغام الميليشيا الحوثية بعد أن جرفته السيول المنقولة إلى داخل حدود المملكة،نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر ١٠سنوات وتعرض طفلين آخرين لإصابات خطيرة ،وإصابة متوسطة لإمرأة تبلغ من العمر ٢٩عاما ، حيث تم نقلهم للمستشفى. — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) ٧ يناير ٢٠١٩

ولفت إلى أن جميع الضحايا سعوديون، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

المصدر: الدفاع المدني السعودي