السودان.. إطلاق سراح جميع الأساتذة المعتقلين خلال وقفة تضامنية 

أفادت مصادر لـ RT بأن السلطات السودانية أطلقت سراح جميع الأساتذة في جامعة الخرطوم الذين اعتقلوا اليوم على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية.

وفي وقت سابق قال أستاذان جامعيان إن الأمن السوداني اعتقل عددا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الخرطوم بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة.

وجاءت الاعتقالات ضمن موجة جديدة من المظاهرات في الخرطوم و"ود مدني" استجابة لدعوة من تحالف نقابات مهنية.

وأكد شهود عيان أن قوات الأمن منعت أساتذة في الجامعة ومحاضرين من الخروج للتظاهر خارج الجامعة واعتقلت ثمانية منهم على الأقل. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية السودانية في الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي.

المصدر: RT + وكالات