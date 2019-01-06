السيسي: افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" وعد وقطعته على نفسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح"، على أن "اللحظة مهمة وتاريخية"، مشيرا إلى تنفيذه وعدا قطعه على نفسه قبل عامين بافتتاح الكاتدرائية.

وقال السيسي: "أنا لا أحب تعبير الفتنة الطائفية لأن جميعنا واحد، وشجرة المحبة ستخرج من مصر إلى كل العالم".

وأضاف: "أذكركم بكلمة البابا تواضروس في 2013، حين قال: إن وطنا بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، وحاليا تبنى 14 مدينة جديدة بها كنائس ومساجد".

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وشدد الرئيس المصري على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على مصر.

وقال السيسي: "أقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني ولجموع المسيحيين ولكل المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

المصدر: RT + اليوم السابع