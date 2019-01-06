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السيسي يدشن أكبر مسجد وكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة

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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور نظيره الفلسطيني محمود عباس، حفل تدشين مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن كاتدرائية "ميلاد السيد المسيح" أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، التي يأتي افتتاحها بالتزامن مع قداس عيد الميلاد المجيد.

ويعتبر مسجد "الفتاح العليم" وفقا لوسائل الإعلام، درة العمارة الإسلامية الحديثة، وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية للدولة، ويعتبر من أكبر المساجد.

المصدر: وكالات

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