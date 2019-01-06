مصرع عائلة سورية بانهيار مبنى في حلب

أفاد مجلس مدينة حلب السورية بأن عدد ضحايا انهيار المبنى السكني الذي حصل أمس السبت، في حي الصالحين بحلب، بلغ خمسة قتلى من عائلة واحدة مؤلفة من زوجين وطفليهما وسيدة أخرى.

وأوضح رئيس مجلس حلب معن الشبلي أن مجلس المدينة أنهى اليوم أعمال إزالة ورفع الأنقاض عن البناء المنهار وإخراج جثامين الضحايا العالقة تحت الأنقاض.

وأشار الشبلي إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية المعنية بسلامة الأبنية المهددة بالانهيار وإخلاء ما تبقى منها من ساكنين وإجراء مسح للأبنية المهددة للسلامة العامة والطلب من مؤسسة المياه الكشف على شبكات المياه المتضررة وإصلاحها منعا لحدوث أي تسرب.

وانهار مساء أمس بناء متصدع مكون من 5 طوابق، جراء الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها المنطقة إضافة لكونه بناء مخالفا ولم تراع أثناء بنائه معايير السلامة والشروط الهندسية كما أن الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس سرعت من سقوطه بسبب طبيعة الأرض الرخوة وضعف الأساسات في الأبنية المخالفة عموما.

المصدر: سانا