غارات إسرائيلية على موقع شرقي قطاع غزة

أغارت طائرات حربية إسرائيلية على نقطة للضبط الميداني مقابل موقع "ملكه" الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة الشرقية، مستهدفة الموقع بصاروخ.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية، أن الغارة سبقها إطلاق طائرة حربية صاروخين على الأقل صوب منطقة زراعية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، أن "طائرة حربية أطلقت صاروخين صوب مرصد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس"، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وجاء إطلاق الصاروخين في ظل حالة استنفار للجيش الإسرائيلي في منطقة مستوطنات غلاف غزة بعد شكوك بوجود حالة تسلل.

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وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "أطلق النار صوب "مجموعة من المقاومين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، موقعا إصابات في صفوفهم".

وبرر الجيش الإسرائيلي القصف، بأنه "رد على وجود جسم مفخخ قرب السياج الحدودي".

المصدر: RT + وكالات