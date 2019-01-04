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إصابة 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرقي قطاع غزة

أخبار العالم العربي

إصابة 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرقي قطاع غزة
Reuters
شرقي قطاع غزة
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أفاد مراسل RT في قطاع غزة بإصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة و كسر الحصار شرقي القطاع.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل مباشر على المتظاهرين الذين توافدوا بعد صلاة الجمعة إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ41 من مسيرات العودة وكسر الحصار التي تحمل عنوان "مقاومة التطبيع".

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على صعيد آخر، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق محافظة رام الله في الضفة الغربية.

المصدر: RT + وكالات

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