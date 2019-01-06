المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي عبد الملك الحوثي

التقى زعيم "أنصار الله" عبدالملك بدرالدين الحوثي اليوم بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وذكرت وكالة "سبأ" الموالية للحوثيين، أنه خلال اللقاء أشار الحوثي إلى العراقيل والإعاقات والخروقات التي تواجه اتفاق ستوكهولم من قبل أطراف التحالف العربي، مشددا على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاق والبدء بالخطوات الأخرى المتعلقة بالتهدئة في محافظة تعز وصرف المرتبات في عموم الجمهورية اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي والإفراج عن المعتقلين، وفقا لما قد تم الاتفاق عليه.

واستنكر زعيم "أنصار الله" ما أسماه بـ "التباطؤ والمماطلة" في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، حسب المدة الزمنية المتفق عليها.

وأضافت الوكالة اليمنية أنه جرى خلال اللقاء الحديث حول الاستعدادات اللازمة للجولة القادمة والتحضير لها والتهيئة اللازمة لما يؤدي إلى "عقد حوار سياسي ناجح تسوده الجدية والحرص على تحقيق السلام وإنهاء الحرب".

المصدر: المسيرة