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تونس تعرب عن ترحيبها بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

أخبار العالم العربي

تونس تعرب عن ترحيبها بعودة سوريا إلى الجامعة العربية
Reuters
جامعة الدول العربية - أرشيف
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أكد الموفد الرئاسي التونسي إلى لبنان لزهر القروي الشابي، أن "أمر سوريا لا يتعلق بتونس بل بالجامعة العربية التي علقت نشاطها"، وأن بلاده ترحب بعودة سوريا، إذا "رفعت الجامعة التعليق".

وقال الشابي في تصريح للصحفيين في مطار بيروت الدولي: "الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أوفدني لشقيقه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون لتسليمه دعوة لحضور القمة العربية التي ستعقد في تونس في آذار المقبل".

وأعرب المسؤول التونسي، عن تمنياته في أن تكون القمة المرتقبة، "قمة خير وسداد للأمة العربية، وإن شاء الله تكون قمة التوحيد لا غير ذلك".

وأكد الشابي، أن "أمر سوريا لا يتعلق بتونس بل بالجامعة العربية التي علقت نشاط دمشق في الجامعة، وإذا كانت الجامعة سترفع التعليق فنحن سنكون مسرورين جدا بأن تنضم سوريا إلى الأمة العربية".

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وأضاف: "المساعي تحصل في الجامعة العربية، ويوجد بوادر خير في هذا الموضوع سيما وأن عددا من الدول العربية أعادت فتح سفاراتها في دمشق".

ولفت إلى أن "الجو ملائم لكي تعود سوريا إلى مكانها الطبيعي في الأمة العربية، لأن سوريا لا يمكن أن تكون خارجها".

وأعلن أن الرئيس السبسي سيشارك شخصيا في القمة التنموية ببيروت، التي ستعقد خلال الشهر الجاري.

المصدر: "الأناضول"

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