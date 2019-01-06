زلزال بقوة 5.9 يضرب إقليم كرمانشاه غربي إيران

أفاد مراسلنا في طهران بأن زلزالا بقوة 5.9 على مقياس ريختر ضرب إقليم كرمانشاه غربي إيران.

وأضاف المراسل بأن الزلزال وقع على عمق 10 كم ومركزه مدينة جيلان غرب في إقليم كرمانشاه.

هذا وأرسلت دائرة الطوارئ الإيرانية 5 فرق إمداد لتفقد منطقة الزلزال.

من جهتهم أكد سكان من داخل بغداد لـ RT بأن هزة أرضية ضربت العاصمة العراقية وعددا من المحافظات الأخرى.

وشعر سكان محافظات منها السليمانية والنجف وبابل بالهزة الأرضية بعد ظهر اليوم.

وشهدت العديد من مناطق في العراق، خلال الأشهر الماضية، هزات أرضية متراوحة القوة، لم تخلف خسائر شديدة، ووقعت تأثيرا بزلازل أشد قوة ضربت المناطق الشرقية داخل إيران قرب الحدود مع العراق.

المصدر: RT