أول كوكبة من المضيفات السعوديات يباشرن عملهن الشهر الجاري

أعلن طيران "ناس" السعودي تخريج أول دفعة من المضيفات، لينطلقن في أول رحلة جوية لهن يشرفن فيها على ضيافة وسلامة ركابها.

وتأتي هذه الخطوة حسب "ناس "حرصا على تمكين المرأة السعودية لتمارس دورها الهام في نهضة المملكة في مختلف المجالات، حيث يعد طيران "ناس" أول ناقل وطني سعودي يوطن عمل المرأة السعودية في برنامج الضيافة الجوية وبرنامج طياري المستقبل".

طيران ناس: أول دفعة مضيفات سعوديات على متن رحلاتنا الشهر الجاري. https://t.co/YawfePs7Nbpic.twitter.com/52ymOaumSX — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 6. ledna 2019

وبينت شركة الطيران، أن البرنامج يهدف إلى استقطاب وتدريب نحو 300 من المضيفات والمضيفين السعوديين خلال سنتين، لافتا إلى مراعاة ساعات العمل وتخصيص زي رسمي للمضيفات يتماشى مع العادات والتقاليد السعودية.

وحول أبرز شروط التقدم للعمل في "ناس"، أوضحت الشركة أن الحد الأدنى المطلوب من المتقدمين والمتقدمات أن يكونوا من حملة الشهادة الثانوية وأن يتناسب طولهم ووزنهم مع معايير الطيران العالمية وأن يجيدوا الإنجليزية، وأن يكونوا من حملة الجنسية السعودية.

المصدر: سبق