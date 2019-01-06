البحرية اليمنية تعثر على سفينة مفقودة!

عثرت البحرية اليمنية على سفينة مفقودة منذ يومين قرب جزيرة سقطرى المطلة على المحيط الهندي، وعلى متنها ما يقارب 30 شخصا.

وأوضح وكيل عام محافظة سقطرى رائد الجريبي، أنه تم العثور على السفينة على بعد 23 ميلا بحريا من سواحل الجزيرة، مؤكدا أن جميع من كان على متنها من ركاب وبحارة بصحة جيدة.

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وتحركت السفينة قبل يومين من ميناء حولاف في جزيرة سقطرى باتجاه مديرية قصيعر بمحافظة حضرموت جنوبي البلاد قبل أن تصاب بعطل فني، وينقطع الاتصال بها.

المصدر: عدن الغد