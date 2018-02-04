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حسم الجدل حول نقل "أشجار سقطرى" اليمنية إلى الإمارات

أخبار العالم العربي

حسم الجدل حول نقل
Reuters Khaled Abdullah Ali Al Mahdi
أشجار سقطرى اليمنية
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حسم ميناء صلالة العماني الجدل، الذي أثاره بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صور لأشجار قالوا إنها اقتلعت من جزيرة سقطرى اليمنية ونقلت إلى الإمارات.

وجاء في تغريدة على حساب الميناء: "لا صحة لما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي لأشجار تشحن من سقطرى إلى دولة الإمارات، وننوه أن الأشجار مستوردة من عدة دول ومتجهة إلى دولة أخرى"، دون تحديد تلك الدول.

بدوره قال أحد النشطاء العمانيين نقلا عن مصدر في ميناء صلالة بأن هذه الأشجار من دولة أجنبية تنقل إلى دولة قطر لتشجير شوارعها استعدادا للمونديال.

وسقطرى جزيرة يمنية على المحيط الهندي بالقرب من خليج عدن، وتتميز بطبيعة خلابة ونباتات نادرة.

المصدر: وكالات

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