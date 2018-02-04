حسم الجدل حول نقل "أشجار سقطرى" اليمنية إلى الإمارات

حسم ميناء صلالة العماني الجدل، الذي أثاره بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صور لأشجار قالوا إنها اقتلعت من جزيرة سقطرى اليمنية ونقلت إلى الإمارات.

وجاء في تغريدة على حساب الميناء: "لا صحة لما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي لأشجار تشحن من سقطرى إلى دولة الإمارات، وننوه أن الأشجار مستوردة من عدة دول ومتجهة إلى دولة أخرى"، دون تحديد تلك الدول.

يُمنع قلع او نقل أي شجره من أي محميه فكيف لو كانت نادرة الوجود

اليوم الامارات وعلى مسمع ومرأى العالم تقوم بحمل اشجار نادره من سقطرى

إلى الامارات ولم نسمع اي شجب او صوت حكومي يمني او دولي او حتى من التحالف على ماتفعله هذه الدوله في اليمن



يــ شرعيه اسمعينا صوتك ولو مره #قهراًpic.twitter.com/oxRLWga67X — الرجـل الحــكيم (@asdd1111) February 4, 2018

هذه الأشجار ليست يمنية كما نشر البعض انها من من سقطرى الى ابوظبي

هذه أشجار أجنبية تم استيرادها إلى عمان ومنها إلى قطر فنشر صور مكذوبة يهدف لتغييب الحقيقة #سقطرى_جسور_الأملpic.twitter.com/aabVRqHZO6 — الصحفي اليمني/ أنيس منصور (@anesman) February 4, 2018

بدوره قال أحد النشطاء العمانيين نقلا عن مصدر في ميناء صلالة بأن هذه الأشجار من دولة أجنبية تنقل إلى دولة قطر لتشجير شوارعها استعدادا للمونديال.

نقلاً عن احد الاخوة اللي شغالين في ميناء صلاله افادني ان هذه الاشجار من دولة اجنبية منقولة الى دولة قطر تشجير للمونديال وليست كمايشاع #للعلم_فقطpic.twitter.com/iallk0JLXY — علي زيدان جعبوب (@zidan949) February 4, 2018

وسقطرى جزيرة يمنية على المحيط الهندي بالقرب من خليج عدن، وتتميز بطبيعة خلابة ونباتات نادرة.

المصدر: وكالات