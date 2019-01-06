علاء مبارك يتلقى إنذارا

أكد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أنه تلقى إنذارا من مدير منطقة قصر المنتزه بإخلاء كبائن تابعة لعائلة مبارك، رغم أن قضية الإخلاء من عدمه عالقة في المحاكم.

وأعرب مبارك الابن عن دهشته لطلب إخلاء الكبائن الخاصة بالعائلة من منطقة المنتزه، وقال في تغريده له بـ"تويتر": "إخلاء كبائن في المنتزه بالقوة الجبرية، هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظورا أمام المحاكم؟".

وتابع: "وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة!

وختم مبارك بالقول: "طيب ننتظر المحكمة، طيب ألف مبروك عليكم".

اخلاء كبائن في المنتزة بالقوة الجبرية ،هل يمكن إنهاء خلاف قانوني مازال منظور امام المحاكم !وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزة ، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة والا سيتم الاخلاء الجبري للوحدة!طيب ننتظر المحكمة 😀 طيب الف مبروك عليكم — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 6 января 2019 г.

المصدر: "تويتر"