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علاء مبارك يتلقى إنذارا

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علاء مبارك يتلقى إنذارا
Reuters Amr Abdallah Dalsh
علاء وجمال مبارك
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أكد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أنه تلقى إنذارا من مدير منطقة قصر المنتزه بإخلاء كبائن تابعة لعائلة مبارك، رغم أن قضية الإخلاء من عدمه عالقة في المحاكم.

وأعرب مبارك الابن عن دهشته لطلب إخلاء الكبائن الخاصة بالعائلة من منطقة المنتزه، وقال في تغريده له بـ"تويتر": "إخلاء كبائن في المنتزه بالقوة الجبرية، هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظورا أمام المحاكم؟".

وتابع: "وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة!

وختم مبارك بالقول: "طيب ننتظر المحكمة، طيب ألف مبروك عليكم".

المصدر: "تويتر"

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