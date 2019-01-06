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مصادر لـRT: جزء من القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا استقرت في قاعدة عين الأسد العراقية

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مصادر لـRT: جزء من القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا استقرت في قاعدة عين الأسد العراقية
AFP Delil Souleiman
القوات الأمريكية في سوريا- أرشيف
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أكدت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، أن جزءا من القوات الأمريكية العائدة من سوريا قد استقرت في قاعدة عين الأسد العراقية.

وقالت المصادر لـRT إن "الحديث عن مغادرة القوات المنسحبة إلى محافظة أربيل ليس حقيقة كاملة، فهناك جزء كبير في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وفي معسكرات أخرى في المحافظة".

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وأضافت: "ما زالت هناك قوات أمريكية على الحدود العراقية السورية ولم تنسحب هذه القوات بالكامل".

ووصفت كتل سياسية عراقية دخول قوات أمريكية من الأراضي السورية إلى العراق بالأمر الخطير جدا، مؤكدة أن "مجلس النواب العراقي ماض في إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية بأقرب وقت ممكن".

المصدر: RT

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