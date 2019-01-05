السودان.. استئناف الدراسة في العاصمة الخرطوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية في ولاية الخرطوم، استئناف الدراسة في مدارس الولاية بداية من الثلاثاء المقبل، وأن القرار يشمل جميع المراحل دون التعليم الجامعي.

وأوضحت الوزارة، أن استئناف الدراسة سيشمل "رياض أطفال ومرحلة التعليم الأساسي والثانوي، وذلك لجميع المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة أو أجنبية".

ويأتي الإعلان عن استئناف الدراسة بالخرطوم، الذي لا يشمل التعليم الجامعي، وسط تزايد الدعوات من تجمعات مهنية وأحزاب المعارضة ومنظمات مدنية للخروج في موكب جماهيري في العاصمة السودانية، الأحد، لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.

وأعلنت الحكومة تعطيل الدراسة في كل المراحل الدراسية، منذ ديسمبر الماضي، بما فيها الجامعات، في الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف وحرق ومنها ولاية النيل الأبيض في الجنوب، ونهر النيل والشمالية، وشمال كردفان، وسنار، والقضارف.

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وباستثناء ولاية الخرطوم، لم يعلن عن استئناف الدارسة في أي من الولايات الأخرى.

وتشهد البلاد، منذ ديسمبر عام 2018، احتجاجات بالخرطوم وعدد من ولايات البلاد منددة بغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

المصدر: وكالات