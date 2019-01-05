كردستان العراق.. إحصائية عن عنف المرأة ضد الرجل 

أعلنت مجموعة مناهضة للعنف في إقليم كردستان العراق، عن إحصائية العنف ضد الرجال، مشيرة إلى أن الحالات المسجلة تباينت بين التعنيف والطرد من المنزل، وفي أحيان وصلت لحد القتل.

وذكرت الإحصائية التي أعلنت أثناء مؤتمر في مدينة السليمانية شمال العراق، أن "المجموعة سجلت 29 حالة طرد زوجات لأزواجهن من المنازل، وتسجيل 57 ‏حالة خيانة زوجية في العام 2018".

وأضافت أن "العام 2018 شهد 115 حالة انتحار رجال بسبب النساء، و9 ‏حالات اعتداء من قبل نساء على الرجال، و8 حالات سطو على رواتبهم، ‏و221 حالة سطو على الأطفال".‏

وأعلن رئيس منظمة اتحاد رجال كردستان برهان فرج، في وقت سابق، عن ارتفاع حالات عنف ضد الرجال من قبل النساء، مشيرا إلى أن "6 رجال قتلوا على يد زوجاتهم، وجسل 6 آلاف دعوى للرجال ضد نسائهم خلال العام 2017".

المصدر: RT