 
مباشر

كردستان العراق.. إحصائية عن عنف المرأة ضد الرجل 

أخبار العالم العربي

كردستان العراق.. إحصائية عن عنف المرأة ضد الرجل 
http://alkhaleejonline.net
العنف ضد الرجال - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/laa8

أعلنت مجموعة مناهضة للعنف في إقليم كردستان العراق، عن إحصائية العنف ضد الرجال، مشيرة إلى أن الحالات المسجلة تباينت بين التعنيف والطرد من المنزل، وفي أحيان وصلت لحد القتل.

وذكرت الإحصائية التي أعلنت أثناء مؤتمر في مدينة السليمانية شمال العراق، أن "المجموعة سجلت 29 حالة طرد زوجات لأزواجهن من المنازل، وتسجيل 57 ‏حالة خيانة زوجية في العام 2018".

وأضافت أن "العام 2018 شهد 115 حالة انتحار رجال بسبب النساء، و9 ‏حالات اعتداء من قبل نساء على الرجال، و8 حالات سطو على رواتبهم، ‏و221 حالة سطو على الأطفال".‏

وأعلن رئيس منظمة اتحاد رجال كردستان برهان فرج، في وقت سابق، عن ارتفاع حالات عنف ضد الرجال من قبل النساء، مشيرا إلى أن "6 رجال قتلوا على يد زوجاتهم، وجسل 6 آلاف دعوى للرجال ضد نسائهم خلال العام 2017".

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..احتفال الملوك الثلاثة في إسبانيا