مصادر: السلطات المصرية تغلق معبر السلوم البري مع ليبيا

أفادت مصادر أمنية مصرية وليبية أن السلطات المصرية قررت إغلاق معبر السلوم البري أمام القادمين من ليبيا لمدة ثلاثة أيام لاعتبارات أمنية تتعلق باحتفالات الأقباط بأعياد الميلاد.

وأشارت نفس المصادر إلى رفع حالة الاستنفار في جميع المنافذ الحدودية بما فيها معبر السلوم، مضيفة أن حركة نقل الأشخاص والسيارات متوقفة تماما باستثناء الحالات المرضية والاستثنائية.

واستقبل المعبر البري الواقع على الحدود المصرية الليبية خلال الأيام الماضية المئات من المهاجرين غير الشرعيين من مصر واللذين دخلوا ليبيا في الأشهر الماضية، بحسب مصادر أمنية.

المصدر: RT