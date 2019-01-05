 
مباشر

مصادر: السلطات المصرية تغلق معبر السلوم البري مع ليبيا

أخبار العالم العربي

مصادر: السلطات المصرية تغلق معبر السلوم البري مع ليبيا
Reuters Asmaa Waguih
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la9k

أفادت مصادر أمنية مصرية وليبية أن السلطات المصرية قررت إغلاق معبر السلوم البري أمام القادمين من ليبيا لمدة ثلاثة أيام لاعتبارات أمنية تتعلق باحتفالات الأقباط بأعياد الميلاد. 

وأشارت نفس المصادر إلى رفع حالة الاستنفار في جميع المنافذ الحدودية بما فيها معبر السلوم، مضيفة أن حركة نقل الأشخاص والسيارات متوقفة تماما باستثناء الحالات المرضية والاستثنائية. 

واستقبل المعبر البري الواقع على الحدود المصرية الليبية خلال الأيام الماضية المئات من المهاجرين غير الشرعيين من مصر واللذين دخلوا ليبيا في الأشهر الماضية، بحسب مصادر أمنية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والسترات الصفراء ومحتجون "يحرقون" السيارات وقوات الأمن ترد