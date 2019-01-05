مصر تطلع على أوضاع عمالتها في الدوحة

زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة في مكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، 3 مقرات لسكن بعض أبناء الجالية المصرية في مدينة الخور خارج الدوحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة هيثم سعد الدين، إن الوفد المصري تفقد أحوال العمال المصريين وظروف معيشتهم، وقام بتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم بموجب قانوني العمل والإقامة الساريين حاليا، فضلا عن توعيتهم أيضا بعدم العمل عند غير صاحب العمل إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية في نقل الكفالة أو الإعارة، واستمع إليهم ووجههم بما يجب عليهم القيام به.

وأضاف أنه أطلعهم على شروط السلامة والصحة المهنية، بضرورة ارتداء ما يحميهم في أثناء العمل وعدم التفريط في ذلك مهما كان السبب حفاظا على سلامتهم وصحتهم الشخصية من الإصابة، كما تم توعيتهم بعدم إثارة أية مشاكل مع الآخرين سواء كانوا مصريين أو قطريين أو أي جنسية أخرى، مؤكدا ضرورة التمسك بفرصة العمل المتاحة حاليا وعدم التفريط فيها.

وتابع: "تم التأكيد عليهم أن قسم رعاية جمهورية مصر العربية يقوم بجميع الخدمات التي يحتاجون إليها، ومكتب التمثيل العمالي موجود بينهم من أجل مساعدتهم في أي مكان وزمان".

المصدر: "اليوم السابع"