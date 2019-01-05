بعد 50 عاما على توليه أول منصب.. محمد بن راشد يطرح 8 مبادئ للحكم في دبي!

قدم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وثيقة تضمنت 8 مبادئ للحكم في دبي، أو لكل من يتولى مسوؤلية فيها.

وكتب بن راشد على "تويتر": "هذه ثمانية مبادئ وأسس قامت عليها دبي، ومضى عليها الحكم سابقا، وأحكم أنا بها اليوم. نوصي جميع من يتولى مسؤولية هذه الإمارة أن يتلزم بها ويتمسك بما جاء فيها ونوجه من بيدهم الأمر أن يضعوا الآليات لضمان استمراريتها، مهما كانت الظروف أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه وهذه مبادئ حكم وحكومة".

الإخوة والأخوات .. خمسون عاما وهبتها لبلادي أعطتني خبرة، وشيئا من حكمة وكثيرا من محبة .. أضع اليوم بين أيديكم ثمانية مبادئ للحكم والحكومة في دبي ..نوصي جميع من يتولى مسئولية في هذه الإمارة أن يلتزم بها مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه https://t.co/Z0UTg3gjNG — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٥ يناير ٢٠١٩

وأضاف: "لخصنا في هذه الوثيقة ضمانا لرفاه شعبنا وتفوق بلدنا وخير أجيالنا التي لم تأت بعد، والله الموفق أولا وأخيرا".

بالفيديو.. محمد بن راشد يعلن عن 8 مباديء للحكم في دبي خلال الخمسين عاما القادمة pic.twitter.com/5B5jC3B7Pz — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 5 января 2019 г.

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وشكر حاكم دبي، "كل من قال كلمة تقدير في حقي بمناسبة مرور 50 عاما على تولي أول منصب لي في خدمة وطني. أعدكم أن الأيام لن تزيدنا إلا إصرارا على الخدمة وإبداعا في العمل".

المصدر: "تويتر" محمد بن راشد