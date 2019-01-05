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"سي بي إس" تكشف كواليس مقابلتها مع السيسي

أخبار العالم العربي

CBS Interactive Inc.
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في خطوة تستشف منها محاولة لترويج مقابلة سجلتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نشرت قناة "سي بي إس" الأمريكية حوارا مع مقدم ومنتج برنامج "60 دقيقة" الذي كشف كواليس هذا اللقاء.

وأثارت المقابلة أصداء واسعة حتى قبل بثها المرتقب غدا الأحد، وذلك بسبب إشارة القناة إلى أن السفير المصري لدى الولايات المتحدة قد طلب منها عدم نشر المقابلة.

س: هل كانت لديهم أي فكرة قبل المقابلة عما يمكن أن تتطرق إليه الأسئلة؟

ج: أرادوا الحصول على كافة الأسئلة بشكل خطي قبل المقابلة، وكانت بيني وبينهم مناقشات كر وفر على مدى حوالي شهر، حيث كنت أقول: لا، هذا مستحيل تماما، لأنها ليست الطريقة التي نعمل بها في برنامج "60 دقيقة".

أدركنا أن لدى السيسي رغبة بالإطلال عبر هذا المنبر العالمي أسوة بقادة كبار آخرين في الشرق الأوسط، ونحن أتحنا له ذلك.

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س: هل كانت هناك أسئلة وصفتموها لأنفسكم بأنها "قد تجعله يلقي الميكروفون جانبا" أو "لن تعجبه"؟

ج: لا يهمنا ذلك، لا يهمنا ذلك إطلاقا، إذا كان لدي سؤال لا بد من طرحه فعلا نيابة عن البشرية جمعاء، وأقول في نفسي "ربما سيرفع الميكروفون وسيغادر الغرفة"، سنعتبر هذه إجابته".

المصدر: RT

 

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