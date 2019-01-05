وزير الرياضة اليمني غير مدعو لحضور نهائيات أمم آسيا بالإمارات

ذكرت وكالة "الأناضول" أن الجهات المختصة في الإمارات تجاهلت توجيه دعوة لوزير الرياضة اليمني نايف البكري لحضور نهائيات أمم آسيا التي تنطلق اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة اليمنية، أن "مسؤولي الرياضة بدولة الإمارات لم يوجهوا الدعوة لوزير الشباب والرياضة (المقيم بالسعودية حاليا) أو أي مسؤول في الوزارة".

وأشار المصدر إلى أن المسؤولين في أبوظبي، "وجهوا دعوة لعدد كبير من الشخصيات البارزة في جزيرة أرخبيل سقطرى، بينهم المحافظ سالم عبد الله السقطري".

ووفق "الأناضول"، فقد ذكرت وسائل إعلام يمنية، أن السبب في تجاهل الإمارات دعوة الوزير البكري، هو أنه "محسوب على حزب الإصلاح اليمني، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين".

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وفي السياق ذاته، قال رئيس اتحاد الجودو اليمني نعمان شاهر، إن الجهات المختصة في الإمارات، رفضت منحه تأشيرة دخول لحضور مؤتمر الاتحادات الرياضية العربية، المقرر انطلاق فعالياته اليوم السبت في دبي.

وتابع شاهر للـ"للأناضول": "الاتحاد العربي للجودو، استلم اليوم (الجمعة)، رسالة من اللجان الأولمبية الوطنية العربية، تفيد برفض السلطات المختصة في الإمارات منح تأشيرة الدخول اللازمة بي كرئيس للاتحاد".

المصدر: "الأناضول"