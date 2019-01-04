تجدد الاحتجاجات في أم درمان بالسودان

أطلقت قوات الأمن السوداني قنابل الغاز باتجاه العشرات من المحتجين في أم درمان قرب العاصمة الخرطوم، والذين رددوا شعارات مناوئة للحكومة بعد خروجهم من مسجد كبير عقب صلاة الجمعة.

وهتف المحتجون، وأغلبهم من الشبان، "سلمية.. سلمية" في إشارة إلى مظاهرتهم، و"تسقط.. تسقط" تأكيدا لمطالبهم بتغيير الحكومة، والنظام إذ طالب الكثير من المحتجين خلال الأسبوعين الماضيين بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير.

اطلاق نار من مليشيات النظام داخل بحري - المزاد و #المنتفضين لهم بالمرصاد.



( " هووي يا زول عاوزين نموووت الليلة " )#مدن_السودان_تنتفضpic.twitter.com/rUwDfOl7QY — KHALID © (@Khaled_hrd_) 22. prosince 2018

ودعا منظمو الاحتجاجات إلى مسيرة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم الأحد المقبل، عندما تنزل أعداد كبيرة متوقعة من المتظاهرين إلى الشوارع.

وقال شهود عيان، إن "قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية إلى جانب الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المحتجين خلال الأسبوعين الماضيين، كما ألقت القبض على بعض المحتجين وشخصيات معارضة".

من جهته، شدد البشير ورئيسا جهازي المخابرات الوطنية والأمن على ضبط النفس ردا على الاحتجاجات التي يلقي فيها المسؤولون باللائمة على "مندسين".

وكان الاحتجاج محدودا على نحو ملحوظ بالمقارنة بمظاهرات أخرى شهدها السودان في الأسابيع الماضية، والتي تفجرت على زيادات في الأسعار ونقص في السيولة والوقود عقب شهور من الظروف الاقتصادية المتردية.

إقرأ المزيد

المصدر: رويترز