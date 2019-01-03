قوات الأمن تفرق متظاهرين بالغاز المسيل للدموع في بورسودان

نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان في السودان قوله إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا تسليم التماس مناهض للحكومة للمقر المحلي للحزب الحاكم في بورسودان.

وقد دعت قوى سياسية معارضة ومهنية في السودان، مواطني البلاد لتصعيد التظاهر في الأيام القادمة، بهدف إسقاط النظام "بطرق سلمية".

وأصدرت هذه القوى بيانا يدعو للخروج في ما أسمته "جمعة الحرية والتغيير" من كل مدن البلاد غدا، معلنة انطلاق "الموكبين الثالث والرابع" نحو القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، ونحو مباني المجلس الوطني في أم درمان تباعا، لتسليم مذكرة تطالب برحيل النظام.

إقرأ المزيد

واستبق هذا البيان لقاء من المتوقع أن يعقده الرئيس عمر البشير مع اتحاد النقابات المهنية والعمال لبحث التطورات الاحتجاجات الحاصلة في البلاد، منذ أكثر من أسبوعين، على تردي الأوضاع الاقتصادية وتحولت إلى مطالب برحيل النظام.

المصدر: وكالات