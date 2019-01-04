النائبة الكويتية صفاء الهاشم تدخل قلب القاهرة وتحريك بلاغ ضدها (صور)

نشرت النائبة الكويتية صفاء الهاشم صورة لها في انستغرام، داخل المتحف المصري بالقاهرة، وعلقت على الصورة قائلة: "في قلب المتحف المصري بالقاهرة.. جمال عجيب !"

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وتسببت النائبة الكويتية صفاء الهاشم في أزمة كبرى، بعدما وجهت، ما اعتبره المصريون، إهانة للوزيرة نبيلة مكرم، بعد جريمة التعدي على مصري في الكويت، مشيرة في جلسة بالبرلمان، أن الكويت تأوي آلاف المصريين على حساب العمالة الكويتية.

وندد المحامي المصري سمير صبري بالسماح بدخول النائبة الكويتية صفاء الهاشم لمصر، على الرغم من القرار الصادر بمنع دخولها لمصر، قائلا:" لا يمكن أن نتركها هكذا"، مؤكدا على أنه سيقوم بتحريك كافة البلاغات ضد النائبة الكويتية والتي أهانت المصريين والشعب المصري، وهى تتجول داخل القاهرة وتنعم بجمالها خلال احتفالات رأس السنة.

وأضاف صبري لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه لا يدري من هو المسؤول عن السماح للنائبة الكويتية بدخول مصر، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات ضدها، مؤكدا على أنه يجب ترحيلها فورا وفقا للقانون، وعلى أساس احترام الشعب المصري وحقه، بعد الإساءات التي وجهتها النائبة الكويتية للمصريين والحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وفي جلسة بث مباشر.

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وكانت صفاء الهاشم قد أثارت ردود أفعال غاضبة لدى قطاعات واسعة من المصريين بعد نشر مقطع فيديو مصور لها انتقدت فيه تصريحات نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية حول واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت من قبل فتيات كويتيات.

ولقيت تصريحات الهاشم هجوما كبيرا من المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبره المدونون إهانة للوزيرة المصرية والمصريين بسبب مقولة "وإن كنتم نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا".

المصدر: القاهرة 24