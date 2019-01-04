البشير يأخذ مشايخ الطرق الصوفية في الأحضان

وسط استمرار حملة الاحتجاجات ضد حكمه، أكد الرئيس السوداني عمر البشير اهتمام الدولة بأهل التصوف باعتبارهم "قادة للمجتمع"، ووصف التصوف بأنه إرث يجب الحفاظ عليه.

وقال البشير خلال لقاء مع الدعاة والعلماء ومشايخ الطرق الصوفية أمس الخميس، إن الدولة تبذل جهودا جادة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها السودان بالرغم من "المؤامرات التي ظلت تحاك ضده للنيل من أمنه واستقراره".

#السودان#سونا| اكد #المشير_عمر_البشير رئيس الجمهورية اهتمام الدولة بأهل التصوف باعتبارهم قادة المجتمع واضاف "مشايخ الطرق الصوفية هم من غرسوا قيم التدين وتعاليم الدين الاسلامي في نفوس الناس" وقال ان التصوف إرث يجب الحفاظ عليه.https://t.co/JZycSZ4ldqpic.twitter.com/MlGIwnTSrE — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) 4 января 2019 г.

واعتبر البشير، أن "الاحتجاجات الأخيرة كانت مطلبية، لكنه اندس فيها أصحاب الغرض والأجندة الذين استهدفوا الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف أن الدوائر الغربية ظلت تكيد للسودان منذ أمد بعيد، وهي سعت لانفصال الجنوب حتى يفقد السودان البترول الذي كان يشكل المورد الرئيسي للبلاد، فضلا عن مساعيها لإشعال الحروب والفتن في دارفور وإعادة إنتاج الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن السودان ظل صامدا في وجه هذه التحديات.

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من جهته، قال جابر إدريس عويشة رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم، إن هذا اللقاء "يأتي لدعم ومناصرة السيد رئيس الجمهورية في المضي قدما نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار وتحسين معاش الناس".

أما الشيخ عبد الوهاب الكباشي، فأشار إلى أن "التظاهر السلمي حق مشروع وفق القانون والدستور، لكن أن يجنح الناس للعنف والتخريب لهو أمر مرفوض تماما"، و دعا أهل السودان للتوحد والعصمة لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار البلاد.

المصدر: سونا