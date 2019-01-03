البشير: السودان يتعرض لتآمر ليس بجديد

عزا الرئيس السوداني عمر البشير الاضطرابات التي يشهدها السودان، لتآمر "ليس بجديد"، معتبرا أن بلاده تعرضت لمثل ما تعرضت له سوريا واليمن والعراق وليبيا ومصر وتونس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البشير خلال لقائه مع المهنيين والعاملين والمعاشيين، الذي عقد اليوم الخميس في الخرطوم في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال.

وفي ما يلي أهم النقاط التي وردت في خطاب الرئيس السوداني:

استمر التآمر ونحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب ولم تنسب حادثة إرهابية واحدة للسودان

هناك أناس تأتيهم توجيهات خارجية من السفارات أو وكالات الأنباء أو حتى المخابرات الأجنبية

بلدنا مستهدف والتظاهرات السلمية ليست خرابا وحرقا وتدميرا

نتعرض لحصار اقتصادي منذ 21 سنة ونعمل على تجاوز المعاناة التي نعيشها

الخروج من الأزمة الحالية لن يحصل بين يوم وليلة لكننا نعرف الطريق

كان بمقدورنا أن نجد الحلول السهلة لكن السودان أعز وأكرم من أن يباع بالدولار والوقود والقمح

زيادة الرواتب تبدأ هذا الشهر ونعمل على توفير الخدمات في مجال الصحة والتعليم وغيرهما

المرأة السودانية وصلت منصب قاضية بالمحكمة العليا وحملت رتبة فريق في القوات النظامية

المصدر: RT