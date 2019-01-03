البرازيل: لم يتحدد بعد موعد نقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس
Reuters HANDOUT
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قال مستشار الرئيس البرازيلي الجديد لشؤون الأمن أوغستو هيلينو إنه لم يتحدد بعد موعد نقل سفارة البرازيل في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس لكن توجد نية واضحة للقيام بذلك.
وقال أوغستو وهو جنرال متقاعد في الجيش: "توجد اعتبارات أخرى ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار ومن ثم فإن الرئيس الجديد جايير بولسونارو لم يحسم أمره بهذا الشأن".
وتابع هيلينو أنه لا يعتقد بأن البرازيل ستواجه أي مشكلات مع الدول العربية التي تعارض مثل هذه الخطوة وتعد من المشترين الرئيسيين لصادرات اللحوم البرازيلية.
المصدر: رويترز
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