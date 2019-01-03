مبعوث الأمم المتحدة يجري جولة محادثات جديدة في اليمن والسعودية

سيقوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بجولة محادثات جديدة مع الحوثيين والحكومة اليمنية في الأيام المقبلة في ظل صمود اتفاقية وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن غريفيث سيصل إلى صنعاء السبت المقبل لإجراء محادثات مع قادة الحوثيين ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كمارت، وسيغادر بعد انتهاء المحادثات إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.

وقال فرحان حق إن "وقف الأعمال العدائية في الحديدة لا يزال صامدا".

ومن المتوقع أن يلتئم اجتماع لطرفي النزاع في اليمن في الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة، لاستكمال التقدم الذي أحرز خلال المحادثات اليمنية - اليمنية في ديسمبر الماضي، والتي نتج عنها إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة ووافق الحوثيون حينها على إعادة انتشار قواتهم في الحديدة.

وتعبر من خلال ميناء الحديدة معظم المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

وتحاول القوات الحكومية اليمنية منذ أشهر بدعم من التحالف العسكري بقيادة السعودية استعادة مدينة الحديدة التي بسط الحوثيون سيطرتهم عليها منذ 2014، والتزمت القوات الموالية للحكومة وفقا للتفاهمات الأخيرة، بالانسحاب من أجزاء من المدينة كانت قد سيطرت عليها.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص في الحرب اليمنية، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوق الإنسان أن عدد القتلى الفعلي قد بلغ 5 أضعاف ذلك.

المصدر: "فرانس برس"